Eşi ve 22 aylık kızını depremde kaybetti onu da yaşarken öldürdüler
Hatay’da ailesinin yanına giden eşiyle 22 aylık kız bebeğini depremde kaybeden Furkan Uçar (33), deprem anında Antalya’da olmasına karşın ölü olarak kayıtlara geçti. E-Devlet’ine giremeyen Uçar, çağrı merkezini aradığında ise “Vefat dolayısıyla aktivasyonunuz sonlandırılmıştır” yanıtını aldı. Uçar, "Kurban olduğum Allah yaşarken öldürmedi beni ama bunu kim yaptıysa yaşarken öldürdü” dedi.
Antalya’da yaşayan Furkan Uçar’ın (33) eşi Havva Uçar ve 22 aylık kızı Asya Lina, geçtiğimiz aylarda Hatay’ın Antakya ilçesindeki akrabalarına gitti. Tüm Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Havva Uçar ile kızı Asya Lina’nın bulunduğu Gül Apartmanı’nın alttan 3 katı yıkıldı.
Zemin katta oturan Furkan Uçar’ın eşi, kızı, kayınbabası, kayınvalidesi, babaannesi ve teyzesi enkaz altında yaşamını yitirdi. Depremin ikinci günü Antalya’dan Hatay’a ulaşan Furkan Uçar, büyük üzüntü yaşarken, eşinin ve kızının cenazesini teslim alarak tekrar geri döndü. Çok sevdiği eşi ile işyerine ismini verdiği kızını toprağa veren acılı baba, eşinin yüzüğünü boynunda, kızının bilekliğini de koluna taktı.
“Vefat dolayısıyla aktivasyonunuz sonlandırılmıştır”
Henüz acısını yaşayamayan Furkan Uçar, bir başka şoku ise bazı işlemler yapmak için girmek istediği E-Devlet hesabında yaşadı. Hesabına giriş yapamayan Uçar, 160 E-Devlet Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istediğinde, ‘vefat dolayısıyla aktivasyonunuz sonlandırılmıştır’ yanıtını aldı. Kayıtlarda öldü olarak gözüken Uçar, sırasıyla diğer kurumlara da yönlense de bir sonuç elde edemedi.
“Tüm kurumlarca ben deprem kaynaklı vefat etmiş görünüyorum”
Yaşanılan hatanın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Uçar, şunları söyledi:
“Cenazelerimizi çıkarttık, Antalya’da defnedilmesini sağladım. Bazı işlemler için E-devletime girmem gerekiyordu. İlk günler girebiliyordum. Hatta dul olarak gözüyordum. Alt üst soya baktığım zaman kızımın vefat ettiğini görüyordum. Fakat dün E-devletime girmeye çalıştığımda kimlik no veya şifre hatalı uyarısı aldım. Ardından 160’ı aradığımda vefat dolayısıyla aktivasyonunuz sonlandırılmıştır’ uyarısı aldım.