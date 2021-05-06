Eşi sürekli kızıyordu! Şanlıurfa'da yıllardır bu işi yapıyor en büyük üzüntüsü...
ŞANLIURFA'da yaşayan 69 yaşındaki Ahmet Usta'nın yaptıklarını görenler şaştı kaldı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Ahmet Usta, babasından kalan taş ustalığı mirasını yaşatmak amacıyla, bazalt taşları yontarak aslan figürü, ev aletleri, el değirmeni gibi eserler ortaya çıkarıyor.
Bu mesleği babasının bir zamanlar Siverek’te taş ustalığının hocası olarak bilinen Ermeni asıllı ustadan öğrendiğini belirten Ahmet Usta, Siverek’te ilk Müslüman taş ustasının babası olduğunu kaydetti.
Ustayı izledi: Taş ustası Ahmet Usta, babasının taş sanatı ile tanışmasını anlatarak, "Babam bir gün sokaktan geçerken, ismi Yani olan bir Ermeni taş ustasının duvar ördüğünü görür. Bu ustayı izlemeye başlar." ifadelerini kullandı.
Seni usta yapacağım: Ahmet Usta sözlerinin devamında "Ermeni usta babamı yanına çağırarak, ‘Sen beni izliyorsun. Duvar örmeye merakın var. Yarın gel yanımda çalışmaya başla. Seni usta yapacağım’ der. Babam ilk başta 'zordur' diye kabul etmez. Usta ısrar eder." şeklinde anlattı.