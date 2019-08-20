Eşi Selin Gökbakar çekti! Şahan Gökbakar özlemini dile getirdi

"Haberi geldi, evlatlarını öldürmüşler"



Altın madeni planına tepki gösteren Şahan Gökbakar, Instagram hesabından konuyla alakalı paylaşım yaparak sanatçı dostlarından destek beklediğini söyledi. Şahan, paylaşımında şunları söylemişti: Tabiat ananın gözü yaşlı... Haberi geldi, evlatlarını öldürmüşler... İşte bunlar da Tabiatın Şehitleri... Üstelik kendi vatanı tarafından Kanadalıya satılmış, umursanmamış ve katledilmesine göz yumulmuş... " şeklinde devam eden bir uzun metinli bir paylaşımda bulunmuştu.