Eşi Selin Gökbakar çekti! Şahan Gökbakar özlemini dile getirdi
Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla Türk pop müziğinin altın çağını yaşadığı 1990'lı yıllara özlemini dile getirdi. Eşi Selin Gökbakar'ın çektiği videolar, ünlü komedyenin takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar eşi Selin çocukları Deniz Efe ve Ela Gökbakar ile tatiline devam ediyor. Sosyal medyayı sık kullanan ve gündeme dair paylaşımlarıyla dikkat çeken Şahan Gökbakar, Kaz Dağları'nın 40 kilometre uzağına yapılmak istenilen altın madeni ve kesilen ağaçlar için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullanmıştı.
"Haberi geldi, evlatlarını öldürmüşler"
Altın madeni planına tepki gösteren Şahan Gökbakar, Instagram hesabından konuyla alakalı paylaşım yaparak sanatçı dostlarından destek beklediğini söyledi. Şahan, paylaşımında şunları söylemişti: Tabiat ananın gözü yaşlı... Haberi geldi, evlatlarını öldürmüşler... İşte bunlar da Tabiatın Şehitleri... Üstelik kendi vatanı tarafından Kanadalıya satılmış, umursanmamış ve katledilmesine göz yumulmuş... " şeklinde devam eden bir uzun metinli bir paylaşımda bulunmuştu.
Destek yağmıştı
Şahan Gökbakar'ın paylaşımına Mahsun Kırmızıgül, İntizar, Yeşim Salkım, Raşit Bağzıbağlı ve Avni Yıldırım gibi isimler yorumlarıyla destek oldu.
Eşi Selin Gökbakar çekti! Şahan Gökbakar özlemini dile getirdi
"Ah 90'ler neydi be.."
Şahan Gökbakar, ailesiyle birlikte çıktığı tekne gezisinde 90'lı yıllara damga vuran Yaşar'ın ve Reyhan Karaca'nın şarkılarıyla eğlendi. Eşinin çektiği görüntülerde Gökbakar'ın 90'lı yıllara özlemini dile getirmesi neşeli hali dikkat çekti. Gökbakar, paylaşımına “Ah 90’lar neydi be. Neredesiniz 90’larda ergen olanlar hadi bakim kop kop kop not:kimsenin eli Selin gibi dokunmuyor detayına da dikkat çekerim” notunu düştü.