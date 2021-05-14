Eşi pusu kurup AVM'de falçatayla yüzünü kesti! Ukraynalı Hanna'nın film gibi hikayesi

Mesut, İtalya’da futbol oynadığını ve ailesinin Gaziantep’te yaşadığını anlatmıştı. Bir gün Hanna’yı da alarak Gaziantep’teki köyüne gitti. Hanna bu gidişin, Mesut’un hiç parası olmadığı için olduğunu aylar sonra anladı. Köyde Mesut’un 3 de çocuğu olduğu ortaya çıktı. Hanna bu yalanı da kabullendi, çocuklara annelik etti. En küçük olan Hanna’ya anne demeye başladı. Hanna ilk dayağını da köyde yedi. Ancak onu da kabullendi.