Eşi Pedro de Noronha da doğuma girmişti Tülin Şahin bebeğiyle fotoğraflarını paylaştı

Nisan ayında yeniden dünyaevine girerek hayatını Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile birleştiren Tülin Şahin, 4 Kasım'da kızı Siena Leyla'yı kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Doğum için İstanbul'u tercih eden Şahin'in doğumu sorunsuz geçti ve bebek Siena, 3 kilo 200 gram ağırlığında dünyaya geldi.