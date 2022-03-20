Eşi ölünce dağıldı 'camdan onu görüyorum' diyen Ahmet Mekin her gün mezarlığa bakın ne diyor
Türk sinemasının 89 yaşındaki usta oyuncusu Ahmet Mekin eşinin ölümünün arından yaşadıklarını anlattı.
Ahmet Mekin (89), 63 yıllık eşi Kumral Türkan Kurteli’yi 3 Şubat 2020’de kaybetti. İki yıl sonra sessizliğini usta oyuncu bozdu.
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"Zamanın acıları hafiflettiği büyük bir yalanmış" diyen Mekin "O gitti ve ben dağıldım. Tek dileğim ondan önce ölmekti ama o da olmadı." dedi.
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"Kendimi hâlâ toparlayamadım" diyen Mekin "Hayat ve herkes anlamını yitirdi. Belki bu acı hafifler sandım ama hiç öyle olmadı." diye konuştu.
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Mekin "Nefes almak bile zül gelmeye başladı. Zamanın acıları hafiflettiği büyük bir yalanmış." dedi.
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