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Eşi ölünce dağıldı 'camdan onu görüyorum' diyen Ahmet Mekin her gün mezarlığa bakın ne diyor

Eşi ölünce dağıldı 'camdan onu görüyorum' diyen Ahmet Mekin her gün mezarlığa bakın ne diyor

Türk sinemasının 89 yaşındaki usta oyuncusu Ahmet Mekin eşinin ölümünün arından yaşadıklarını anlattı.

Eşi ölünce dağıldı 'camdan onu görüyorum' diyen Ahmet Mekin her gün mezarlığa bakın ne diyor

Ahmet Mekin (89), 63 yıllık eşi Kumral Türkan Kurteli’yi 3 Şubat 2020’de kaybetti. İki yıl sonra sessizliğini usta oyuncu bozdu. 

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Eşi ölünce dağıldı 'camdan onu görüyorum' diyen Ahmet Mekin her gün mezarlığa bakın ne diyor

"Zamanın acıları hafiflettiği büyük bir yalanmış" diyen Mekin "O gitti ve ben dağıldım. Tek dileğim ondan önce ölmekti ama o da olmadı." dedi.  

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Eşi ölünce dağıldı 'camdan onu görüyorum' diyen Ahmet Mekin her gün mezarlığa bakın ne diyor

"Kendimi hâlâ toparlayamadım" diyen Mekin "Hayat ve herkes anlamını yitirdi. Belki bu acı hafifler sandım ama hiç öyle olmadı." diye konuştu.

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Eşi ölünce dağıldı 'camdan onu görüyorum' diyen Ahmet Mekin her gün mezarlığa bakın ne diyor

Mekin "Nefes almak bile zül gelmeye başladı. Zamanın acıları hafiflettiği büyük bir yalanmış." dedi.

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