Eşi öldü, evi yıkıldı, huzurevine düştü... Usta oyuncu Zihni Göktay'ın son hali herkesi derinden üzdü
Türk tiyatrosunun unutulmaz usta isimlerinin başında gelen 79 yaşındaki Zihni Göktay, son haliyle gündem oldu. Üç yıl önce eşini kaybeden ve daha sonra ikinci vurgun olarak Fenerbahçe'deki evi yıkılan ünlü sanatçının Maltepe'de bir huzurevine yerleştiği öğrenildi. Zihni Göktay'ı öyle görenler üzüntüsünü gizleyemedi.
Usta oyuncu Zihnir Göktay, uzun yıllar boyunca 'Lüküs Hayat' operetinde 'Rıza' karakterini canlandırdı. Türk tiyatrosunun efsane isimleri arasında en başta gelenlerden biri olan Zihni Göktay, yapı güvenliği dolayısıyla Fenerbahçe'deki evinin yıkılmasının ardından Maltepe'de bir huzurevine yerleşti. Göktay'ın son halini görenler üzüntüsünü gizleyemedi.
79 yaşındaki usta tiyatrocu Zihni Göktay, üç yıl önce eşi Sevinç Göktay'ı kaybetmiş ve zor günler geçirmişti.
Evinin yıkılma sürecine girmesiyle birlikte usta tiyatrocunun İstanbul Maltepe'de bir huzurevine yerleştiği ortaya çıktı.
İşte Zihni Göktay'ın son hali...