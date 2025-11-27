Eşi öldü, evi yıkıldı, huzurevine düştü... Usta oyuncu Zihni Göktay'ın son hali herkesi derinden üzdü

Usta oyuncu Zihnir Göktay, uzun yıllar boyunca 'Lüküs Hayat' operetinde 'Rıza' karakterini canlandırdı. Türk tiyatrosunun efsane isimleri arasında en başta gelenlerden biri olan Zihni Göktay, yapı güvenliği dolayısıyla Fenerbahçe'deki evinin yıkılmasının ardından Maltepe'de bir huzurevine yerleşti. Göktay'ın son halini görenler üzüntüsünü gizleyemedi.