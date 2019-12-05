Eşi Murat Evler gözaltına alınmıştı 2 aylık hamile İpek Tanrıyar içki kadehiyle paylaştı

Tanrıyar, "6 haftalık hamileyim. Murat'la ben. Biz biraz plan program yapıp ilerlemeyi düşünüyorduk. Her şey tesadüfi gelişti. Ben geçtiğimiz hafta tiyatro oyununa girmeden önce arkadaşlarımla konuşurken onlara 'Geciktim' dedim onlarda 'Hemen test yap' dediler. Test yaptım ve hamile olduğumu öğrendim" diyerek hamilelik müjdesini vermişti.