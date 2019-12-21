Eşi Kemal Ayvaz söylentiyi çıkardı Hanife Gürdal hamile kaldı evlendi deniyor!
Hanife Gürdal'ın aniden Kemal Ayvaz evlenmesinin sebebi beklenmedik hamilelik olduğu söyleniyor. Hanife Gürdal hamile kaldı evlendi iddialarını körükleyen de eşi Kemal Ayvaz'ın açıklamaları oldu.
Gelin adayı olarak tanınan Hanife Gürdal bu kez evliliği ile gündemde. Beklenmedik bir kararla sevgilisi Kemal Ayvaz ile evlenen Hanife'nin hamile olduğu iddia edildi. Hanife Gürdal ve eşi Kemal Ayvaz'dan gelen açıklama kafaları daha da karıştırdı.
Hanife, evliliğinin ani olmasıyla ilgili eşi Kemal Ayvaz ile beraber arabada çektikleri bir video yayınladı. Eşi Ayvaz, şunları söyledi:
Evlilik bizim için de ani oldu: "Nikah ani oldu evet. Hanife İzmir'li ben Trabzon'luyum. İki yerde düğün yapmamız çok zor olacağı için nikahı İzmir'de düğünü de Trabzon'da yapmaya karar verdik. Evlilik bizim içinde çok ani oldu ama mükemmel bir düğün yapacağız."
Kemal Ayvaz'ın bahsettiği ani nikah kararı ise akıllara Hanife'nin hamile olabileceği iddiasını getirdi. Açıklamaların ardından ise sosyal medyada herkes Hanife'nin hamile olduğunu konuştu