Eşi işkence edip mezarını kazmıştı! O mimar çöpten çimento üretmek için hazır

İran’da kadın haklarını savunduğu için idama mahkum edilince Türkiye’ye kaçıp burada da koca şiddetine maruz kalan mimar Galavizh Ayoubi Amirabad, çöplerden yaptığı çimentonun ısı yalıtımında kullanıldığını ve rutubeti önlediğini söyledi. İranlı kadın, imkan verilirse Türkiye'de üretim yapmak istediğini belirtti.