Eşi işkence edip mezarını kazmıştı! O mimar çöpten çimento üretmek için hazır
İRAN'da kadın haklarını savunduğu için idama mahkum edilince Türkiye’ye kaçıp burada da koca şiddetine maruz kalan mimar Galavizh Ayoubi Amirabad, çöplerden çimento yaptı. Destek verilirse Türkiye'nin hizmetine sunmak istiyor.
İran’da kadın haklarını savunduğu için idama mahkum edilince Türkiye’ye kaçıp burada da koca şiddetine maruz kalan mimar Galavizh Ayoubi Amirabad, çöplerden yaptığı çimentonun ısı yalıtımında kullanıldığını ve rutubeti önlediğini söyledi. İranlı kadın, imkan verilirse Türkiye'de üretim yapmak istediğini belirtti.
Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde 14 Nisan günü komşusuna iftara giden 32 yaşındaki Galavizh Ayoubi Amirabad, eşi Z.Ç. (36) tarafından öldüresiye darp edildi.
Galavizh Ayoubi Amirabad'ın darp edildiği görüntüler kızı tarafından sosyal medyada paylaşılınca kocası Z.Ç. polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İranlı kadının mimar olduğu ülkesinde kadın haklarını savunduğu için idama mahkum edildiği ve kaçıp Türkiye’ye sığındığı ortaya çıktı.