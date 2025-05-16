Eşi ile iki çocuğu ölmüştü! İtfaiye erinin korkunç planını 'kulaklık' bozdu! Aydın'daki vahşette yeni detaylar
Aydın'da anne ile iki çocuğunun öldüğü yangında cinayet ihtimali güçleniyor. İnceleme sonrasında yangının planlı olduğuna ilişkin büyük ipuçlarına ulaşıldı. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Savcı, anne Fatma G.'nin rahat uyku hali ile kulağında kulaklık oluşuna dikkat çekti.
Olay 18 Mart günü Nazilli ilçesinde yaşandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli T.G.'nin evinde yangın çıktı. Yangında T.G.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirdi.
YANGINDAN SONRA NİŞANLANDI
T.G., evdeki yangını çıkarma, eşi ve iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına alındı. Polis, olayla ilişkili olabileceği şüphesi üzerine T.G.'nin nişanlısı hemşire olan F.T.'yi de gözaltına aldı.
T.G.'nin olaydan bir süre sonra F.T. ile nişanlandığı iddia edildi. Mahkemeye çıkarılan T.G., tutuklandı. Şüpheli yangına ilişkin soruşturmayı derinleştiren savcılık, yeni ayrıntılara ulaştı.
Evin sadece yatak odasında çıkan ve başka bir odaya sıçramayan yangını şüpheli bulan güvenlik güçleri, savcılığın talimatıyla yaptıkları ayrıntılı incelemede güvenlik kamerası kayıtları verilerine göre yangından sonra fenalaşıp baygınlık geçiren T.G.'nin, yangından kısa süre önce eve girip çıktığını tespit etti. T.G.'nin eşi ile çocukların uyuması için eter kullandığı öne sürüldü.