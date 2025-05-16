Eşi ile iki çocuğu ölmüştü! İtfaiye erinin korkunç planını 'kulaklık' bozdu! Aydın'daki vahşette yeni detaylar

Evin sadece yatak odasında çıkan ve başka bir odaya sıçramayan yangını şüpheli bulan güvenlik güçleri, savcılığın talimatıyla yaptıkları ayrıntılı incelemede güvenlik kamerası kayıtları verilerine göre yangından sonra fenalaşıp baygınlık geçiren T.G.'nin, yangından kısa süre önce eve girip çıktığını tespit etti. T.G.'nin eşi ile çocukların uyuması için eter kullandığı öne sürüldü.