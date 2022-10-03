Eşi gece vardiyasındayken eve başka bir erkek aldı, kocası bastı!

Daha sonra Halil İ. A., Fikriye A.'ya Ankara 7. Aile Mahkemesinde boşanma davası açtı ve sebep olarak zinayı gösterdi. Fikriye A. ise, karşı bir dava açarak kolluktaki ifadesinin baskı altında alındığını ve olayın kocası ile yakınları tarafından düzenlendiğini savundu.