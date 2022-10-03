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Eşi gece vardiyasındayken eve başka bir erkek aldı, kocası bastı!

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Eşi gece vardiyasındayken eve başka bir erkek aldı, kocası bastı!

ANKARA'da yaşayan Halil İ. A., 2012 yılında eşi Fikriye A.'yı evde bırakarak akşam saatlerinde gece vardiyasında çalışmak üzere işe gitti. Fikriye A., kocası gece vardiyasındayken Z.G. isimli kişiyi eve aldı. Davalık olan karı koca için Yargıtay son noktayı koydu.

Eşi gece vardiyasındayken eve başka bir erkek aldı, kocası bastı!

Ankara'da yaşayan Halil İ. A., 2012 yılında eşi Fikriye A.'yı evde bırakarak akşam saatlerinde gece vardiyasında çalışmak üzere işe gitti. Fikriye A., kocası gece vardiyasındayken Z.G. isimli kişiyi eve aldı.

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Eşi gece vardiyasındayken eve başka bir erkek aldı, kocası bastı!

Bunun üzerine eve erken gelen Halil İ. A., eşi Fikriye A. ve Z.G.'yi evde birlikte yakaladı. Olayın ardından konu emniyete taşındı. Fikriye A., emniyetteki ifadesinde, bir yıldır Z.G. ile ilişkisinin olduğunu söyledi. Aynı gün ifade veren Z.G. de, Fikriye'yi sevdiğini beyan etti.

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Eşi gece vardiyasındayken eve başka bir erkek aldı, kocası bastı!

Daha sonra Halil İ. A., Fikriye A.'ya Ankara 7. Aile Mahkemesinde boşanma davası açtı ve sebep olarak zinayı gösterdi. Fikriye A. ise, karşı bir dava açarak kolluktaki ifadesinin baskı altında alındığını ve olayın kocası ile yakınları tarafından düzenlendiğini savundu.

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Eşi gece vardiyasındayken eve başka bir erkek aldı, kocası bastı!

Sabah'ın haberine göre yerel mahkeme, "boşanma" davalarının birleştirilerek yapılmasına karar verdi. Birleştirilen davada Ankara 7. Aile Mahkemesi, davanın reddine karar verdi. Karar, eşini evde başka biriyle basan koca tarafından temyiz edildi ve dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesine geldi.

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