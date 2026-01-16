BIST 12.457
Eşi evi terk etti diye yaptı! 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Adana'dan son gelen haber korkunç! Merkez Sarıçam ilçesinde 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti.Olayın ardından bölgeye gelen yakınları Altunbaş'ın bahçede park halinde bulunan aracını ateşe verdi.

Boynuyoğun Mahallesi'ndeki villada, eşinin önceki günlerde yaşanan tartışma sonucu evi terk ettiği öğrenilen Sergen Altunbaş (34) çocukları Ada (8) ve Mert'e (6) tabancayla ateş etti.Sergen Altunbaş, daha sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evde Altunbaş ve çocuklarının cansız bedenlerini buldu.

Olayın ardından bölgeye gelen yakınları Altunbaş'ın bahçede park halinde bulunan aracını ateşe verdi.

