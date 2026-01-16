Eşi evi terk etti diye yaptı! 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Boynuyoğun Mahallesi'ndeki villada, eşinin önceki günlerde yaşanan tartışma sonucu evi terk ettiği öğrenilen Sergen Altunbaş (34) çocukları Ada (8) ve Mert'e (6) tabancayla ateş etti.Sergen Altunbaş, daha sonra aynı silahla intihar etti.