Eşi dolandırıcı çıkmıştı! Boşanma kararı alan Zerrin Özer savcılığa başvurdu
Geçtiğimiz günlerde evlenen Zerrin Özer ve Murat Akıncı evliliğinin ardından Akıncı hakkında iddialar gündeme bomba gibi düşmüş ve dolandırıcı olduğu söylenmişti. İddiaların ardından boşanma kararı alan Zerrin Özer, savcılığa başvurdu.
16 Haziran'da Zerrin Özer, Murat Akıncı ile hayatını birleştirmiş ve nikah fotoğraflarının basına sızmasıyla Akıncı hakkında akıl almaz iddialar ortaya atılmıştı. Düğünden saatler sonra canlı yayına bağlanan birkaç kadın Akıncı tarafından dolandırıldıklarını iddia etmişti.
Dolandırıcı iddialarının ardından ise Akıncı'nın Adanan Oktar'ın müridi olduğu ve bir sosyal medya fenomenine çıplak fotoğraflar attığı da iddia edilmişti. Zerrin Özer'in tüm bu iddiaların ardından boşanmaktan vazgeçtiği konuşuluyordu ki Akıncı'nın babası oğlu için ''Tam bir dolandırıcıdır'' açıklaması yaptı.
Murat Akıncı'nın babasının öldüğünü sanan Özer, canlı yayına bağlanarak ''Boşanmaktan vazgeçmiştim ama benim doğrularımla vazgeçmiştim. Ama babası bağlandı ben hayatımda böyle bir şey hiç yaşamadım. Böyle bir şey olmadı ömrümde. Çok ahlak kuralları içerisinde halktan yaşayan biriyim.
Her insan hata yapabilir. Ne konuşacağımı gerçekten bilmiyorum. Tek bir şey rica ediyorum ben boşanıyorum. Bunu da size söylemiş olayım. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum'' açıklamasında bulunmuştu.