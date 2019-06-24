Eşi dolandırıcı çıkmıştı! Boşanma kararı alan Zerrin Özer savcılığa başvurdu

Murat Akıncı'nın babasının öldüğünü sanan Özer, canlı yayına bağlanarak ''Boşanmaktan vazgeçmiştim ama benim doğrularımla vazgeçmiştim. Ama babası bağlandı ben hayatımda böyle bir şey hiç yaşamadım. Böyle bir şey olmadı ömrümde. Çok ahlak kuralları içerisinde halktan yaşayan biriyim.