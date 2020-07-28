Eşi Burcu Gönder'in tektaşını satan Bülent Emrah Parlak boşandı
Evliliklerindeki şiddet iddialarıyla olay olan Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.
Evlilikteki şiddet iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, tek celsede boşandı. İstanbul 6. Aile Mahkemesi’ndeki duruşmada Bülent Parlak, Burcu Gönder ve avukatları hazır bulundu. Çift, yaklaşık 10 dakika durdukları duruşma salonundan anlaşmalı olarak boşanarak çıktı. Tek celsede boşanan çift, duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması yaptı.
Davaya ilişkin konuşan oyuncu Burcu Gönder, şunları söyledi:
''Az önce anlaşmalı olarak bir boşanma davamız gerçekleşti. Tabii ki üzgünüz anlarsınız bunu. Kimse ayrılmak için hayatını birleştirmiyor, ilişki yaşamıyor. Biz de böyle çıkmadık yola.''
''Biz Bülent ile 14 yıl boyunca çok güzel bir aşk yaşadık. Her ilişkide olduğu gibi biz de sorunlar yaşadık. Bunları aşmak için çok çaba sarf ettik fakat başarılı olamadık.''
''Bizim canımızdan çok sevdiğimiz bir kızımız var. Onun mutluluğu, onun sevgi dolu bir ortamda büyümesi bizim en büyük arzumuz. O yüzden bu kararın daha doğru olduğunu düşündük. İkimiz için de hayırlı olmasını diliyoruz.''