Eşi Berk Suyabatmaz ile ayrılacağı söylenen Burcu Esmersoy son noktayı koydu!
Burcu Esmersoy'un yaptığı evlilik açıklamaları olay olunca ayrılık iddiaları gündeme düşmüştü. Güzel sunucu, o iddialara son noktayı koydu.
Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Berk Suyabatmaz ile evlenen Burcu Esmersoy'un evliliğe dair yaptığı açıklamalar olay olmuş, ayrılacaklarına dair iddialar dilden dile yayılmaya başlamıştı. Esmersoy, ''Biriyle aynı evde yaşamak zor'' diyerek bu iddiaların doğmasına neden olmuştu.
Burcu Esmersoy, yaptığı bu açıklamanın ardından boşanma iddiaları ortaya atılınca, ''Yaptığım açıklama yanlış anlaşıldı boşanma iddialarına sebep oldu” dedi. Esmersoy, eşi Suyabatmaz ile tatile çıkacağını da belirterek aramız iyi mesajını verdi.
Eşiyle beraber tatil yapmaya hazırlanan Esmersoy şunları söyledi: “Eşimle beraber tatile gideceğim, 10 günlük güzel bir tatile ihtiyacım var telefonumu kapatıp tatil yapacağım”
Burcu Esmersoy “siz şarkı yapmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna “Ben iyi bir dinleyiciyim, müzikle ilgili bir şey yapmayacağım şarkı söyleme yeteneğim yok'' cevabını verdi.