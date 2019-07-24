Eşi Berk Suyabatmaz ile ayrılacağı söylenen Burcu Esmersoy son noktayı koydu!

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Berk Suyabatmaz ile evlenen Burcu Esmersoy'un evliliğe dair yaptığı açıklamalar olay olmuş, ayrılacaklarına dair iddialar dilden dile yayılmaya başlamıştı. Esmersoy, ''Biriyle aynı evde yaşamak zor'' diyerek bu iddiaların doğmasına neden olmuştu.