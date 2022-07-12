Eşi Başak Dizer paylaştı! Kıvanç Tatlıtuğ'dan babalık pozları...

Bir dönem ekranlara damga vuran "Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı Behlül karakteriyle adını milyonlara duyuran, yakışıklılığı ile genç kızların kalbini çalan Kıvanç Tatlıtuğ oynadığı "Kurt Seyit Şura" dizisinin setinde Başak Dizer ile tanışmış, çift 2016 yılında dünya evine girmişti. Evliliklerini çocukla taçlandıran çift, 2 ay önce oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı. Kime benzediği merak konusu olan Kurt Efe geçtiğimiz haftalarda ilk kez görüntülenmiş, hayranlarını heyecanlandırmıştı. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftten Başak Dizer, oğlu ile eşinin fotoğrafını öncesi sonrası şeklinde paylaştı "30. gün.. 3. ay" notunu düştü. İşte haberin tüm detayları...