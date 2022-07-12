Eşi Başak Dizer paylaştı! Kıvanç Tatlıtuğ'dan babalık pozları...
"Aşk-ı Memnu" dizisindeki Behlül rolüyle adını milyonlara duyuran Kıvanç Tatlıtuğ oynadığı "Kurt Seyit Şura" dizisinin setinde Başak Dizer ile tanışmış, çift 2016 yılında mutluluğa evet demişti. Evliliklerini çocukla taçlandıran çift, 2 ay önce oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz hafta Bodrum'da ilk kez Kurt Efe görüntülenmiş, hayranlarını heyecanlandırmıştı. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftten Başak Dizer, oğlu ile eşinin fotoğrafını öncesi sonrası şeklinde paylaştı...
Bir dönem ekranlara damga vuran "Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı Behlül karakteriyle adını milyonlara duyuran, yakışıklılığı ile genç kızların kalbini çalan Kıvanç Tatlıtuğ oynadığı "Kurt Seyit Şura" dizisinin setinde Başak Dizer ile tanışmış, çift 2016 yılında dünya evine girmişti. Evliliklerini çocukla taçlandıran çift, 2 ay önce oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı. Kime benzediği merak konusu olan Kurt Efe geçtiğimiz haftalarda ilk kez görüntülenmiş, hayranlarını heyecanlandırmıştı. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftten Başak Dizer, oğlu ile eşinin fotoğrafını öncesi sonrası şeklinde paylaştı "30. gün.. 3. ay" notunu düştü. İşte haberin tüm detayları...
Sosyal medya hesabından paylaştı
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti geçtiğimiz aylarda oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı. Mutlu bir evlilik yaşayan ikiliden Başak Dizer, eşi ve oğlunun pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
2016 da dünya evine girmişti
Kurt Seyit ve Şura dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, Paris'te 40 kişinin katıldığı törenle 2016 yılında dünya evine girmişti.
Anne baba olma sevincini yaşadı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, geçtiğimiz aylarda Kurt Efe adını verdikleri bebeklerini kucağına alarak ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı...