Eser Yenenler'in olay olan parti evi! Berfu Yıldız o evi istemedi!
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yıldız'ın, Yenenler'in verdiği partilerle gündeme gelen villasında oturmak istemediği ortaya çıktı. İkili yeni bir ev arayışına girdi.
Sunucu Eser Yenenler, 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli Berfu Yıldız'a Şubat'ta gittikleri Finlandiya tatilinde evlilik teklif etmişti. Eser Yenenler'in sevgilisi Berfu Yıldız'ın hamile olduğu ortaya çıkınca bir ay önce evlenmişlerdi. Ünlü çift düğün tarihini 9 Haziran olarak belirledi.
Eser Yenenler, Berfu Yıldız ile tanışmadan önce Levent'te oturduğu villasında verdiği partilerle gündeme gelirdi. Alt katına yaptırdığı diskodaki eğlenceler çok konuşulan hatta Murat Boz ile Aslı Enver'in arasına kara kedi gibi giren villayı Berfu Yıldız da istemedi.
Çiftin şimdi Kemerburgaz veya Göktürk'te villa aradığı söyleniyor. Eser Yenenler'in ise soranlara çocuklarını doğa ile iç içe büyütmek istediklerini söylediği iddia edildi.
Ne olmuştu?
Geride bıraktığımız yıl mayıs ayında, Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan’ın Murat Boz ile Eser Yenenler’in villasında bir gece geçirdiği şeklinde haberler çıkmış ve konu uzun süre magazin basınını meşgul etmişti.