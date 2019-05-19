Eser Yenenler'in olay olan parti evi! Berfu Yıldız o evi istemedi!

Eser Yenenler, Berfu Yıldız ile tanışmadan önce Levent'te oturduğu villasında verdiği partilerle gündeme gelirdi. Alt katına yaptırdığı diskodaki eğlenceler çok konuşulan hatta Murat Boz ile Aslı Enver'in arasına kara kedi gibi giren villayı Berfu Yıldız da istemedi.