Eser Yenenler'in eşi Berfu Yıldız'a Acun Ilıcalı'dan dudak uçuklatan hediye
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün Tv8'de şov programı yapan Eser Yenenler ile hayatını birleştiren Berfu Yıldız'a saat hediye etti. Saatin fiyatını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Oyuncu Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, çok konuşulan düğünlerini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde aile arasında düzenlenen bir nikah töreniyle evlendikleri konuşulan Eser Yenenler ile 4 aylık hamile eşi Berfu Yıldız'ın düğün töreni Kilyos'ta yapıldı.
Düğüne pek çok ünlü isim katılırken, Eser Yenenler'in şu anki patronu Acun Ilıcalı'nın Berfu Yıldız'a aldığı hediye çok konuşuldu. Ilıcalı, düğünde 3 farklı gelinlik giyerek tepki çeken Yıldız'a 10.000 Euro (65 bin ₺) değerinde Rolex marka saat hediye etti.
Öte yandan hazırlıkları saatler öncesinden başlayan düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra yakın dostları da katıldı. Yenenler ile Yıldız'ın düğün töreni öncesi yapılan hazırlıklardan kareler Instagram'da paylaşıldı.
Murat Boz-Aslı Enver ile Murat Dalkılıç-Hande Erçel çiftleri, düğüne beraber katıldı. Eser Yenenler'in nikah şahidi İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç oldu.