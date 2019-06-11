Eser Yenenler'in eşi Berfu Yıldız'a Acun Ilıcalı'dan dudak uçuklatan hediye

Düğüne pek çok ünlü isim katılırken, Eser Yenenler'in şu anki patronu Acun Ilıcalı'nın Berfu Yıldız'a aldığı hediye çok konuşuldu. Ilıcalı, düğünde 3 farklı gelinlik giyerek tepki çeken Yıldız'a 10.000 Euro (65 bin ₺) değerinde Rolex marka saat hediye etti.