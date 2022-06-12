Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şok eden itiraf: ''Utandım, geri bırakamadım''

Tescilli güzel Berfu Yenenler, alışveriş yaptıkları birçok kişi tarafından dolandırıldıklarını itiraf etti. Ünlü güzel, "Geçtiğimiz günlerde bir satıcıdan çiçek almak istedim. Elime bir buket aldım ve fiyatını sordum. Adam '500 lira' dedi ama bence fiyatı en fazla 100 liraydı. Elime aldığım için de utandım geri bırakamadım" diye konuştu.