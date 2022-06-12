Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şok eden itiraf: ''Utandım, geri bırakamadım''
Ünlü komedyen Eser Yenenler'in eşi Mıss Turkey 2015 dördüncü güzeli Berfu Yenenler, yaşadığı olaylarla alakalı ilginç açıklamalarda buluncu. Herkes tarafından dolandırıldığını iddia eden tescilli güzel, bakın bu sefer kim tarafından ne için dolandırıldı...
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık sevenleriyle etkileşime geçen Berfu Yenenler, birçok kişi tarafından son derece doğal ve samimi bulunuyor. Samimiyetiyle binlerce insanı kendine bağlayan tescilli güzel, hayatıyla ilgili anlattığı trajikomik olayla da dikkatleri üzerine çekti.
Tescilli güzel Berfu Yenenler, alışveriş yaptıkları birçok kişi tarafından dolandırıldıklarını itiraf etti. Ünlü güzel, "Geçtiğimiz günlerde bir satıcıdan çiçek almak istedim. Elime bir buket aldım ve fiyatını sordum. Adam '500 lira' dedi ama bence fiyatı en fazla 100 liraydı. Elime aldığım için de utandım geri bırakamadım" diye konuştu.
2015 Miss Turkey 4. güzeli Berfu Yenenler'den ilginç itiraf. Orman içinde yaşadıkları evde birçok sorun yaşayan Yenenler, geçtiğimiz günlerde bir villa sitesine taşındı. Taşınma süreçleriyle ilgili konuşan Yenenler, "Hep dolandırılıyoruz. İlk defa taşınırken aldığımız eşyalarda dolandırılmadık" dedi.