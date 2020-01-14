Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den doğum sonrası şaşırtan hastalık açıklaması!
Eser Yenenler ile mutlu bir evlilikleri olan Berfu Yenenler, oğlu Kuzey ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı.
Eser Yenenler ile Berfu Yenenler Haziran ayında dünyaevine girdiler. Mutlu çiftler Ekim ayında da Kuzey ismini verdikleri bebeklerini kucaklarına aldılar. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Berfu Yenenler, annelik tecrübelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
Çoğu kez oğlu Kuzey ile çekildikleri pozları paylaşan Berfu Yenenler, ailece geçirdikleri hastalık sürecini anlattı. "Ne yapacağımızı şaşırdık" diyen Berfu Yenenler, oğluyla bu pozunu şu not ile yayımladı:
Yine aşırı doğal, aşırı ev, aşırı makyajsız bir fotoğrafla buradayım. Bir süredir yoktum çünkü benim hastalığım bitti, Kuzey patatesi hasta oldu. O bitti, kocalık hasta oldu ancak hepimiz iyileştik, toparladık.
Gerçekten hastalık çok zor, minnacık bebeği iyileştireceğiz diye ne yapacağımızı şaşırdık. Umarım 368373 sene bize uğramaz hiçbir hastalık. Özellikle domuz gribi...