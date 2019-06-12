Eser Yenenler'in düğününde evlilik sinyali! Aslı Enver ve Murat Boz evleniyor!

Ünlü oyuncu Aslı Enver ve şarkıcı Murat Boz'un Mayıs ayında evleneceği konuşulmuş, ikili bu iddiaları yalanlayarak ''Bizim neden haberimiz yok'' demişti. Acun Ilıcalı'nın 'Survivor' programı için Dominik'e giden Murat Boz'a ''Ben de onun düğününe dünyanın bir ucuna gideceğim" diyerek teşekkür etmişti.