Eser Yenenler'in düğününde evlilik sinyali! Aslı Enver ve Murat Boz evleniyor!
Oyuncu Aslı Enver ve şarkıcı Murat Boz, geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler'in düğününe katıldı ve ünlü ikili, evlilikleri hakkında bir açıklama yaptı.
Ünlü oyuncu Aslı Enver ve şarkıcı Murat Boz'un Mayıs ayında evleneceği konuşulmuş, ikili bu iddiaları yalanlayarak ''Bizim neden haberimiz yok'' demişti. Acun Ilıcalı'nın 'Survivor' programı için Dominik'e giden Murat Boz'a ''Ben de onun düğününe dünyanın bir ucuna gideceğim" diyerek teşekkür etmişti.
Ilıcalı'nın bu potunun ardından Aslı Enver ve Murat Boz için birçok iddia ortaya atılmıştı ki Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın düğününe katılan ünlü ikiliden evliliğe dair bir açıklama geldi. Basın mensuplarının “Sizin düğün planınız var mı?” sorusu üzerine Murat Boz ve Aslı Enver evlilik sinyalini verdi.
Ünlü çift, basın mensuplarının bu sorusu üzerine, ''İnşallah yakında olacak'' diye yanıtlayarak yakın zamanda evleneceklerini müjdeledi.
Öte yandan, Murat Boz geçtiğimiz günlerde vale olayıyla sosyal medyanın diline düştü. Aslı Enver ve Murat Boz, Eser Yenenler'in düğünü için alışverişe çıktılar, alışveriş sonrasında lüks araçlarına binen ikiliden Murat Boz, vale çalışanına 200 lira vererek alışveriş merkezinden ayrıldı.