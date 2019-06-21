Eser Yenenler'in düğünü yakın dostların arasını açtı Merve Boluğur o ismi sildi!
Berfu Yıldız ve Eser Yenenler çiftinin düğünündeki fotoğraf Merve Boluğur ve Yağmur Tanrısevsin'in arasını açtı. İki yakın dost birbirlerini her yerden sildi.
Berfu Yıldız ve Eser Yenenler, 9 Haziran'da Kilyos'ta dünyaevine girmiş, ikiliyi sevenleri de yalnız bırakmamıştı. Kilyos'ta gerçekleşen düğüne Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'le katılırken, Yenenler'in dostu Oğuzhan Koç ise sevgilisi Yağmur Tanrısevsin ile beraber geldi.
Düğünün konuklarının yer aldığı toplu fotoğrafta Yağmur Tanrısevsin ve Hande Erçel'in aynı karede olması Merve Boluğur'u kızdırdı. Boluğur, yakın arkadaşı Yağmur Tanrısevsin'in, eski eşi Murat Dalkılıç ve sevgilisi Hande Erçel'le aynı pozda yer almasına tepki olarak Tanrısevsin'i sosyal medyadan takibi bıraktı.
Merve Boluğur'un bu hamlesinin ardından Yağmur Tanrısevsin de sosyal medya hesabından Boluğur'u sildi.
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, Murat Dalkılıç ile 2015 yılında nikah masasına oturmuş 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanmıştı.