Eser Yenenler ve hamile eşi Berfu Yenenler'in evinde yangın çıktı itfaiye ambulans yetişti

Geçen aylarda şehrin kalabalığından kaçıp orman içinde bir eve taşınan Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler büyük korku yaşadı. Geçen yıl evlenen ve Kuzey adında bir bebekleri olan çift, salgın nedeniyle şehirden uzak, yeşillikler içinde bir yere yerleşti. İstanbul'dan uzak orman içinde bir ev kiralayan çift, geçtiğimiz hafta talihsiz bir olay yaşadı.