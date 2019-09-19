Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın bebeklerinin ismi belli oldu nedenini anlattı
Mis Turkey güzeli Berfu Yıldız ile evlenen Eser Yenenler'in bebeğini ismi belli oldu.
Geçtiğimiz Haziran ayında hayatını Miss Turkey 4.sü Berfu Yıldız ile birleştiren Eser Yenenler, YouTube kanalında eşiyle beraber bebeğinin ismini açıkladı. Ünü çift, evlerinde çektikleri videoyu YouTube kanallarında yayımladı. Yenenler, bu videoda evlilik teklifi yaptığı Finlandiya seyahatinden bilgiler verdi.
Finlandiya’ya Kuzey Işıkları'nı görmek için gittiklerini ve o ışıkta da eşine evlilik teklifi etmeyi hedeflediğini anlatan Eser Yenenler, maalesef Kuzey Işıkları'nı görememişti.
Çift, gidip de göremedikleri kuzey ışıklarından esinlenerek doğacak oğullarının ismini Kuzey koymaya karar verdiklerini söyledi.
Yenenler, "İsmi ne olsun diye düşündüğümüzde gidip de göremediğimiz ışıkların adı olsun dedik" diyerek, isminin Kuzey olduğunu ilan etti.