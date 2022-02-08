Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in 10 milyonluk evleriyle rezil oldular! Başlarına gelmeyen kalmadı

Eser ve Berfu Yenenler çiftinin başına gelenler “Bu kadar da olmaz” dedirtti. Kemerburgaz’da 10 milyon TL'lik kütük villada yaşayan çiftin evini önce eşek arıları bastı, daha sonra tilkiler dadandı. Yangın çıkan evin üstüne bir de ağaç devrildi...