BIST 2.007
DOLAR 13,63
EURO 15,56
ALTIN 799,07

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in 10 milyonluk evleriyle rezil oldular! Başlarına gelmeyen kalmadı

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in 10 milyonluk evleriyle rezil oldular! Başlarına gelmeyen kalmadı

Eser ve Berfu Yenenler çiftinin Kemerburgaz’da 10 milyon TL'lik kütük villada yaşayan çiftin evini önce eşek arıları bastı, daha sonra tilkiler dadandı. Yangın çıkan evin üstüne bir de ağaç devrildi.

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in 10 milyonluk evleriyle rezil oldular! Başlarına gelmeyen kalmadı

Eser ve Berfu Yenenler çiftinin başına gelenler “Bu kadar da olmaz” dedirtti. Kemerburgaz’da 10 milyon TL'lik kütük villada yaşayan çiftin evini önce eşek arıları bastı, daha sonra tilkiler dadandı. Yangın çıkan evin üstüne bir de ağaç devrildi... 

112
Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in 10 milyonluk evleriyle rezil oldular! Başlarına gelmeyen kalmadı

10 milyon liralık evin başına gelmeyen kalmadı: Takvim'de yer alan habere göre; ünlü çiftin iki oğluyla yaşadıkları evlerini önce eşek arıları bastı. Yenenler Ailesi'nin, ikinci davetsiz misafiri ise tilkiler oldu. 

212
Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in 10 milyonluk evleriyle rezil oldular! Başlarına gelmeyen kalmadı

Tilkiler evin bahçesinde gördükleri ayakkabı ve terlikleri sürekli parçalayıp çaldı.

312
Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in 10 milyonluk evleriyle rezil oldular! Başlarına gelmeyen kalmadı

Daha sonra yangın şoku yaşayan çiftin evine yarasalar yuva yaptı. 

412