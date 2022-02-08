Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in 10 milyonluk evleriyle rezil oldular! Başlarına gelmeyen kalmadı
Eser ve Berfu Yenenler çiftinin Kemerburgaz’da 10 milyon TL'lik kütük villada yaşayan çiftin evini önce eşek arıları bastı, daha sonra tilkiler dadandı. Yangın çıkan evin üstüne bir de ağaç devrildi.
Eser ve Berfu Yenenler çiftinin başına gelenler “Bu kadar da olmaz” dedirtti. Kemerburgaz’da 10 milyon TL'lik kütük villada yaşayan çiftin evini önce eşek arıları bastı, daha sonra tilkiler dadandı. Yangın çıkan evin üstüne bir de ağaç devrildi...
10 milyon liralık evin başına gelmeyen kalmadı: Takvim'de yer alan habere göre; ünlü çiftin iki oğluyla yaşadıkları evlerini önce eşek arıları bastı. Yenenler Ailesi'nin, ikinci davetsiz misafiri ise tilkiler oldu.
Tilkiler evin bahçesinde gördükleri ayakkabı ve terlikleri sürekli parçalayıp çaldı.
Daha sonra yangın şoku yaşayan çiftin evine yarasalar yuva yaptı.