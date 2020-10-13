Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'den ikinci çocuk müjdesi Kuzey'e kardeş geliyor
Oyuncu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in hamile olduğunu duyurdu. Çift sosyal medya hesaplarından bu mutlu haberi takipçileriyle paylaştı.
Başarılı komedyen ve sunucu Eser Yenenler ikinci kez baba olma sevinci yaşayacak. Geçtiğimiz yıl ekim ayında oğlu Kuzey’i kucağına alan Berfu Yenenler müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
Berfu Yenenler paylaştığı gönderide mutlu haberi verdi. "Evet artık güzel haberi size de verme vaktimiz geldi! Kuzey’e kardeş geliyor" ifadelerini kullandı.
Eser Yenenler ise paylaşımında, "Kuzey ile anlamlandırdığımız hayatımız artık daha anlamlı hale geliyor .. Kuzey emmi abi oluyor" notunu düştü. Çift geçtiğimiz hafta Kuzey'in birinci yaş gününü kutlamıştı.
Eser Yenenler kimdir?
Eser Yenenler, “Çok Güzel Hareketler Bunlar”ın yazarı ve en yetenekli oyuncularından biri, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa’da doğdu. 11 yaşında tiyatroya başlayan Eser Yenenler, ilk ve orta okulu Bursa’da okudu, Liseyi ise Bursa Gazi Anadolu Lisesi’nde bitirdi.