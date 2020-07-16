Eser Yenenler kilo vermeye karar verdi kilo alan Çağatay Ulusoy'u diline doladı
Eser Yenenler'in yeniden kilolarıyla başı derde girdi. 137 kiloya ulaşan Yenenler Çağatay Ulusoy'u diline dolayıp diyete başladığını duyurdu.
Son zamanlarda kilo alan ünlü isimlerden Eser Yenenler, YouTube kanalından yayımladığı bir video ile diyete başlamaya karar verdiğini duyurdu. ''Ailenizin şişmanı zayıflıyor'' diyerek video çeken Yenenler, hem sitemlerini dile getirdi hem de kilo alan bir diğer isim Çağatay Ulusoy'u diline dolamadan edemedi.
Yenenler, kendisine yıllardır yapılan ‘şişman’ şakasından çok sıkıldığını belirterek, 90 gün sürecek bir diyete başladığını açıkladı. 90 günde 28 kilo vermeyi hedefleyen Eser Yenenler, şunları söyledi:
''Bu kilo işini kapatıyorum. Çok önceden alınmış bir kararla hayırlısıyla kilo derdinden kurtuluyoruz. Spor hocamızla anlaştık, diyetimiz de belli. Çocuk büyüdü, evlendik, evimiz güzel oldu, stres bitti. Artık konstantre bir şekilde bu işi halledeceğimiz döneme geldik.''
''Düğünümde hayatımdaki en şişman halimdeydim. Şu an bile ondan daha zayıfım ama şu an bile kilom çok. Diyetimin ilk haftası bitti. Başlangıç kilom 137.9. Hedefimiz 110 kilo olmak. 1 Temmuz’da diyete başladım, 1 Ekim'de bitecek. Daha sonra hedef iki haneli kilolara düşmek.''