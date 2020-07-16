Eser Yenenler kilo vermeye karar verdi kilo alan Çağatay Ulusoy'u diline doladı

''Düğünümde hayatımdaki en şişman halimdeydim. Şu an bile ondan daha zayıfım ama şu an bile kilom çok. Diyetimin ilk haftası bitti. Başlangıç kilom 137.9. Hedefimiz 110 kilo olmak. 1 Temmuz’da diyete başladım, 1 Ekim'de bitecek. Daha sonra hedef iki haneli kilolara düşmek.''