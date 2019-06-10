Eser Yenenler ile Berfu Yıldız evlendi

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız evlendi

Oyuncu Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız dünyaevine girdi.

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız evlendi - Sayfa 1

Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015’te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız ile düzenlenen törenle evlendi.

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Eser Yenenler ile Berfu Yıldız evlendi - Sayfa 2

Düğüne Seda Sayan, Acun Ilıcalı, Murat Dalkılıç, Aslı Enver, Murat Boz ve birçok ünlü katıldı.

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Eser Yenenler ile Berfu Yıldız evlendi - Sayfa 3

Eser Yenenler bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Berfu Yıldız’a Şubat ayında gittikleri Finlandiya tatilinde evlilik teklif etmişti.

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Eser Yenenler ile Berfu Yıldız evlendi - Sayfa 4

Geçtiğimiz günlerde aile arasında düzenlenen bir nikah töreniyle evlendikleri konuşulan Eser Yenenler ile 4 aylık hamile eşi Berfu Yıldız'ın düğün töreni Kilyos'ta gerçekleşti.

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