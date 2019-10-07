Eser Yenenler baba oldu Berfu Yıldız'dan sonra oğluyla ilk fotoğrafını paylaştı

Geçtiğimiz Haziran ayında hayatını Miss Turkey yarışmasında 4.lüğü elde eden Berfu Yıldız ile hayatını birleştiren Eser Yenenler, baba oldu. Geçtiğimiz günlerde oğulları Kuzey'i kucaklarına alan çiftten Berfu Yıldız'ın ardından Eser Yenenler de yaptığı paylaşım ile oğluyla ilk fotoğrafını paylaştı.