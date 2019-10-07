Eser Yenenler baba oldu Berfu Yıldız'dan sonra oğluyla ilk fotoğrafını paylaştı
Eser Yenenler ve Berfu Yıldız çifti, anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Geçtiğimiz Haziran ayında hayatını Miss Turkey yarışmasında 4.lüğü elde eden Berfu Yıldız ile hayatını birleştiren Eser Yenenler, baba oldu. Geçtiğimiz günlerde oğulları Kuzey'i kucaklarına alan çiftten Berfu Yıldız'ın ardından Eser Yenenler de yaptığı paylaşım ile oğluyla ilk fotoğrafını paylaştı.
Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız ile geçtiğimiz yıl birliktelik yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz Haziran ayında birlikteliklerini resmiyete taşımışlardı.
Geçtiğimiz gün ise evliliklerini oğulları Kuzey ile taçlandıran Eser Yenenler ve Berfu Yıldız, anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan ilk olarak paylaşım yapan Berfu Yıldız oldu. Yıldız, ''Hosgeldin ailemize kucuk Kuzey iyi ki geldin'' notu ile paylaşım yaparken birçok ünlü isimden de yorum yağdı.