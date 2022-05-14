Eser Yenenler 30 senedir ülkeyi kandırıyor! Oğuzhan Koç Demet Özdemir'e övgüler dizdi
14 Şubat Sevgililer Günü'nde oyuncu Demet Özdemir'e evlilik teklifi eden ve "Evet!" yanıtını alan Oğuzhan Koç, sevgilisi ve yakın arkadaşı Eser Yenenler'le ilgili konuştu.
Demet Özdemir ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Oğuzhan Koç, online bir yemek sipariş platformu ile anlaşmaya imza attı. Markanın son jingle'nı seslendiren ünlü şarkıcı, yeni reklam kampanyasını lansmanla kutladı.
Gecenin sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, "Firma ile şahane bir işbirliği içerisindeyiz. Reklamımızın başarısını kutlamak hem de birlikte olduğumuzu haykırmak için bu etkinliği yaptık." dedi.
Muhabirlerin, "Reklam çekimlerinde de bolca yemek yemişsiniz." sözleri üzerine Oğuzhan Koç, "Hamburger, pizza, baklava, kebap hepsinden bolca yedim." dedi.
Koç "İlk tatlı ile başlamasaydık iyiydi ama hala reklamda yediğim yemeklerin kilosunu veriyorum." ifadelerini kullandı.