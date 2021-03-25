Eser-Berfu Yenenler çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi
Oyuncu Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler ikinci çocuklarını kucağına aldı. 2019 yılında dünyaevine giren çift, bebeklerine Mete adını verdi.
2019 yılında komedyen Eser Yenenler ile nikah masasına oturan tescilli güzel Berfu Yenenler, ikinci kez anne oldu. Doğum, bugün saat 13.12’de gerçekleşti.
İkinci bebeklerini kucağına alan çift, oğullarına 'Mete' adını verdi.
Hastaneden yapılan açıklamada “Berfu ile Eser Yenenler çiftinin bebekleri 53 santim, 3.715 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019 yılında dünyaevine girmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de ekim ayında kucaklarına almıştı.