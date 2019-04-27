Esenyurt'taki çatlak yollarla alakalı Belediye Başkanı Bozkurt'tan açıklama geldi
Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde çatlaklar ve çökme nedeniyle trafiğe kapatılan Orhan Gazi Caddesi'nde çalışmalar sürüyor. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt konuyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, olayla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bozkurt, "Sabah Vali Bey ve yetkilerle beraber toplantı yaptık. Geçen sürede elimizdeki verileri değerlendirdik. Elde edilen sonuç şu oldu; çok acil bir durum yoktur, vatandaşlarımız bugün akşama kadar evlerini kullanabilecekler. Ama bu arada belediye olarak biz bu bölgede incelemelerde bulunacağız. Teknik ekiplerimiz şu anda o çalışmaları yapıyorlar. Çalışmalar sonucunda elde edilen sonuca göre akşam tekrar vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Evlerini kullanıp, kullanamayacaklarını onlara bildireceğiz. Vatandaşlar evlerine şu anda gidebiliyorlar. Bu süreçte derin incelemelerin yapılabilmesi için de üniversitelerden heyetler geliyor. Onlarla beraber nihai olarak ne yapılması gerektiğine karar vereceğiz ve sonraki süreci de ona göre belirleyeceğiz" dedi.
Başkan Bozkurt, bir gazetecinin, "Bu noktaya nasıl gelindi?" sorusuna ise, "bu bölgede ne olduğu tam olarak tespit edilmedi. Bir inşaata 2017 yılında bir ruhsat verilmiş. Bu firma yaklaşık 5 ay önce kazılarını yapmış. Vatandaşlarla yaptığımız sohbetler sonucunda, kazının neticesinde ufak ufak kaymalar olmuş. Ama dün saat 4 gibi bana haber verildi. Saat 4'te daha hızlı bir kayma olmuş. Biz de geldik, baktık. Yaptığımız incelemeler sonucunda vatandaşların o gece evde olmaması için uyarılarda bulunuldu. Bir bölümü yakınlarına gitti, bir bölümünü belediyemiz misafir etti" diye yanıtladı.
"6 - 7 ay öncesine uzanan bir süreç"
Kemal Deniz Bozkurt, "15 gün içinde bana ulaşmış her hangi bir ihbar yok. Ama 6-7 aydır devam eden bir kayma varmış ufak, ufak. Binalarda çok yok, daha ziyade zeminde. Zannediyorum kazılar yapılırken, kum zemindeki çekmelerden kaynaklanan bir sorundan bahsediyoruz. Ama size net olarak 'şundan kaynaklanıyor' diyebilmem için yeterince veri elimde yok. Teknik arkadaşlar çalışacaklar, ona göre karar vereceğiz. Kesin bir şey var; bu düne ait, dün yapılan, 10 gün öncesinde yapılan bir işlem değildir. Kesinlikle çok öncelerinde, 6-7 ay öncesine uzanan bir süreç" şeklinde konuştu.
Bozkurt, biz gazetecinin kazıyı yapan inşaat firması ile ilgili temaslarının olup olmadığının sorulması üzerine ise, "Şu anda kesin bir karar yok. Ama yapılan kazıların oluşturabileceği olumsuzlukları önlemek için de şu anda hem toprakla topuklama yapılıyor, hem de orta bölgesine inşai bir destek yapılıyor. Bunları bitirdikten sonra da o bölgeyi tamamen kontrol altına almış olacağız" dedi.