Esenyurt'taki çatlak yollarla alakalı Belediye Başkanı Bozkurt'tan açıklama geldi

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, olayla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bozkurt, "Sabah Vali Bey ve yetkilerle beraber toplantı yaptık. Geçen sürede elimizdeki verileri değerlendirdik. Elde edilen sonuç şu oldu; çok acil bir durum yoktur, vatandaşlarımız bugün akşama kadar evlerini kullanabilecekler. Ama bu arada belediye olarak biz bu bölgede incelemelerde bulunacağız. Teknik ekiplerimiz şu anda o çalışmaları yapıyorlar. Çalışmalar sonucunda elde edilen sonuca göre akşam tekrar vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Evlerini kullanıp, kullanamayacaklarını onlara bildireceğiz. Vatandaşlar evlerine şu anda gidebiliyorlar. Bu süreçte derin incelemelerin yapılabilmesi için de üniversitelerden heyetler geliyor. Onlarla beraber nihai olarak ne yapılması gerektiğine karar vereceğiz ve sonraki süreci de ona göre belirleyeceğiz" dedi.