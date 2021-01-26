Esenyurt'ta Zerda Curka'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Annesi 'kızımı öldürdüler' dedi
ESENYURT'ta otelin 8'inci katından düşen Zerda Curka'nın annesi kızının kendisi atlamadığını öldürüldüğünü söyledi. Genç kızın arkadaşlarıyla çekmiş olduğu görüntüler ortaya çıktı.
Esenyurt’ta dün sabaha karşı 17 yaşındaki Zerda Curka arkadaşlarıyla kaldığı otelin 8.katından düşerek hayatını kaybetmişti. Cenaze dün Adli Tıp Kurumu’na getirilmiş yakınları olmaması nedeniyle işlemleri bugüne kalmıştı.
Adli Tıp Kurumu’na kızını almaya gelen gelen anne Tülay Dağ gözyaşlarına boğulup baygınlık geçirdi.
Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla 17 yaşındaki Zerda Curka’nın cenazesi memleketi Kars’a gönderildi.
Öte yandan Curkan’nın sosyal medyada arkadaşları ile çektiği yeni videoları ortaya çıktı.