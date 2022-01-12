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Esenyurt'ta plakasında "mutluyuz" yazan otomobille geldi dehşet saçtı

Demirören Haber Ajansı
Esenyurt'ta plakasında "mutluyuz" yazan otomobille geldi dehşet saçtı

ESENYURT'ta, plakasında "Mutluyuz" yazan otomobilli saldırgan, sokakta yürüyen Azerbaycan uyruklu kişiyi tabancayla bacağından yaraladı. Polis ekipleri ise güvenlik kamerası ve olay yeri incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta plakasında "mutluyuz" yazan otomobille geldi dehşet saçtı

Olay, dün saat 15.45 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu bir kişi sokakta yürüdüğü sırada, plakası "Mutluyuz" yazısı ile kapatılmış bir otomobil yanına yaklaştı. Aracın içindeki kişi elindeki tabancayla, sokakta oyun oynayan çocuklara rağmen yürüyen kişiye ateş etmeye başladı. 

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Esenyurt'ta plakasında "mutluyuz" yazan otomobille geldi dehşet saçtı

Tabancadan çıkan mermiler Azerbaycan uyruklu kişiyi, bacağından yaralarken, saldırgan olay yerinden otomobille ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Esenyurt'ta plakasında "mutluyuz" yazan otomobille geldi dehşet saçtı

Hırsını alamayan saldırgan sokağa tekrar aynı otomobille geldi. Bacağından yaralı olan adama tekrar aracın içinden tabancayla ateş etmeye başlayan saldırgana, bu sefer silahı engel oldu.

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Esenyurt'ta plakasında "mutluyuz" yazan otomobille geldi dehşet saçtı

Yerde yuvarlanarak kaçmaya çalışan yaralı, silahın tutukluluk yapmasından faydalanarak uzaklaştı. Saldırganlar ise geldikleri otomobille kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise güvenlik kamerası ve olay yeri incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

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