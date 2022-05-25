Esenyurt'ta lüks sitedeki korkunç olay! Yeni gelişme
İSTANBUL Esenyurt’ta lüks bir sitedeki dairenin camından düşen 17 yaşındaki Rabia Yaman hayatını kaybetti. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2’si tutuklanırken, 1’i ise serbest bırakıldı.
Esenyurt Piri Reis Mahallesi’ndeki lüks sitede yaşanan olayda, günübirlik kiralık daireye 2’si kadın toplam 4 kişi eğlenmeye gitmiş, o sırada alkol aldıkları iddia edilen 4 kişilik gruptan Rabia Yaman (17) henüz bilinmeyen bir şekilde camdan düşerek hayatını kaybetmişti.
Siteye gelen polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürmüştü.
Polis merkezinde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2’si "başkasını yönlendirme şeklinde intiharın gerçekleşmesi" suçunda tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.