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Esenyurt'ta lüks sitedeki korkunç olay! Yeni gelişme

Esenyurt'ta lüks sitedeki korkunç olay! Yeni gelişme

İSTANBUL Esenyurt’ta lüks bir sitedeki dairenin camından düşen 17 yaşındaki Rabia Yaman hayatını kaybetti. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2’si tutuklanırken, 1’i ise serbest bırakıldı.

Esenyurt'ta lüks sitedeki korkunç olay! Yeni gelişme

Esenyurt Piri Reis Mahallesi’ndeki lüks sitede yaşanan olayda, günübirlik kiralık daireye 2’si kadın toplam 4 kişi eğlenmeye gitmiş, o sırada alkol aldıkları iddia edilen 4 kişilik gruptan Rabia Yaman (17) henüz bilinmeyen bir şekilde camdan düşerek hayatını kaybetmişti. 

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Esenyurt'ta lüks sitedeki korkunç olay! Yeni gelişme

Siteye gelen polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürmüştü.

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Esenyurt'ta lüks sitedeki korkunç olay! Yeni gelişme

Polis merkezinde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2’si "başkasını yönlendirme şeklinde intiharın gerçekleşmesi" suçunda tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

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Esenyurt'ta lüks sitedeki korkunç olay! Yeni gelişme
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