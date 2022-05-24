Esenyurt’ta lüks sitede akılalmaz ölüm! Panik halinde kaçıştılar

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Piri Reis Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, lüks bir sitenin günübirlik kiralık dairesine 2’si kadın toplam 4 kişi eğlenmeye gitti. O sırada, alkol aldıkları iddia edilen 4 kişilik gruptan Rabia Yaman (17), henüz bilinmeyen nedenle camdan aşağı düştü. Olayı gören diğer 3 arkadaşı panik halinde siteden kaçmaya çalıştı.