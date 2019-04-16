Esenyurt'ta korkutan çatı yangını havadan görüntülendi

Esenyurt'ta korkutan çatı yangını havadan görüntülendi

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. Korkutan çatı yangını havadan görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Yangın, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatısında meydana geldi. 

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Çıkış nedeni henüz öğrenilemeyen yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. 

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Esenyurt'ta korkutan çatı yangını havadan görüntülendi - Sayfa 3

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Tüm vatandaşların sokağa dökülmesine neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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Esenyurt'ta korkutan çatı yangını havadan görüntülendi - Sayfa 4

 İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi ile yangın tamamen söndürüldü. Bir vatandaş ise yaşananları anlatarak, "Evde uyuyordum kalktım yanıyordu" dedi. 

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