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Esenyurt'ta herkesin gözü gönünde köprüden atladı o anlar böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Esenyurt'ta herkesin gözü gönünde köprüden atladı o anlar böyle görüntülendi

Esenyurt’ta köprüye çıkan bir vatandaş, köprüden atladı. İtfaiyenin açtığı hava çadırına düşen şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Şahsın atlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta herkesin gözü gönünde köprüden atladı o anlar böyle görüntülendi

Esenyurt Haramidere bağlantı yolunda bulunan köprüye çıkan şahsı görenler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yola hava çadırı açtı. 

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Esenyurt'ta herkesin gözü gönünde köprüden atladı o anlar böyle görüntülendi

Köprüden atlayan şahıs itfaiyenin açtığı hava çadırına düştü. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Köprüden böyle atladı o anlar görüntülendi

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Esenyurt'ta herkesin gözü gönünde köprüden atladı o anlar böyle görüntülendi

Vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılırken, intihar girişimi nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Esenyurt'ta herkesin gözü gönünde köprüden atladı o anlar böyle görüntülendi
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