Esenyurt'ta haraç çetesi çökertildi! Esnafı önce tokatladılar, sonra kurşunladılar

Esnaf ile yapılan görüşmelerde sürekli iş yerlerine gelen 4 kişinin para istedikleri ve “Bizi polis bile alamaz, gidip şikayetçi olsanız ne yazar?” şeklinde sözler sarf ettikleri öğrenildi. Esnafın şikayeti üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 2 tetikçi ve olayları azmettiren 2 kişi olduğu tespit edildi.