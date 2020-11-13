Esenyurt'ta gece kulübünde "Miss Uganda" güzellik yarışması! Şampanyalar peş peşe patlatıldı

Esenyurt'ta alınan tedbirlere uyulmadığı için yaklaşık 2 hafta önce mühürlenen (korsan) bir gece kulübünün faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi. Kapalı olması gereken eğlence mekanında dün "Miss Uganda" adı altında güzellik yarışması düzenlendi.