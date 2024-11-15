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Esenyurt'ta fabrika yangını! Çalışanlar tahliye edildi

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Esenyurt'ta fabrika yangını! Çalışanlar tahliye edildi

Esenyurt'ta, tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Esenyurt'ta fabrika yangını! Çalışanlar tahliye edildi

Osmangazi Mahallesi Gazi Caddesi'nde 10 bin metrekare üzerine kurulu 3 katlı tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Esenyurt'ta fabrika yangını! Çalışanlar tahliye edildi

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Esenyurt'ta fabrika yangını! Çalışanlar tahliye edildi

Yangın nedeniyle fabrikada ve çevre fabrikalarda çalışanlar tahliye edildi.

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Esenyurt'ta fabrika yangını! Çalışanlar tahliye edildi

Dumandan etkilen 10 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

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