Esenyurt'ta burun estetiği kabusu olan kadının çocuğu: Anne senin burnun yamuk

"Düzelteyim derken yamuk yapmış"

Burun estetiği ameliyatını küçük yaşta geçirdiği bir kazadan dolayı yaptırdığını söyleyen Demir, “Ufakken bir kaza geçirdim. Burnumda kırık vardı. Ameliyat olmam gerekiyordu. Nefes alamıyordum. Çok küçük bir şey istemediğimi, en azından doğal olmasını istediğimi söyledim. Beyefendi düzelteyim derken sol tarafına doğru yamuk yapmış." dedi.