Esenyurt'ta burun estetiği kabusu olan kadının çocuğu: Anne senin burnun yamuk
ESENYURT'ta burun estetiği kabusu intiharın eşiğine getirdi. Genç kadın estetik ameliyatı sonrası bandajı açtığında şoke oldu. İddiaya göre doktor burnunu yamuk yaptı.
İstanbul Esenyurt’ta yaşayan Leyla Demir, burun estetiği operasyonu için yaptığı araştırma sonrası Güneşli'deki bir klinik ile görüştü. Demir’in iddiasına göre 7 bin 500 TL para ödeyerek klinikte burun estetiği ameliyatını gerçekleştirdi. Ameliyatın ardından bandajların çıkarılmasıyla gördüğü manzara karşısında şok oldu.
Burnunda yamukluk olması üzerine Leyla Demir depresyona girdi. Vücudunda yaralar çıkan Demir, kliniğe dava açmak için hazırlanmaya başladı.
"Düzelteyim derken yamuk yapmış"
Burun estetiği ameliyatını küçük yaşta geçirdiği bir kazadan dolayı yaptırdığını söyleyen Demir, “Ufakken bir kaza geçirdim. Burnumda kırık vardı. Ameliyat olmam gerekiyordu. Nefes alamıyordum. Çok küçük bir şey istemediğimi, en azından doğal olmasını istediğimi söyledim. Beyefendi düzelteyim derken sol tarafına doğru yamuk yapmış." dedi.
Demir, "Aylardır çalışamıyorum. Vücudumun yüzde 90’ı ürtikerden dolayı enfeksiyon olmuş. Ben çok mağdurum. Birilerinin yardımcı olmasını istiyorum” ifadelerini kulandı.