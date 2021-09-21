Esenyurt'ta bodruma saklandı! Evden çıkan eski sevgilisini göğsünden bıçakladı

Yaşananları anlatan Rhatoy A.'nın komşusu, "Ben kızımı okula hazırlıyordum. Bir kişi geldi, içeri girdi. Kızıma 'Nereye geldi' diye sordum. Bodruma indiğini söyledi. Bodrumda saklanmış. Daha sonra bu kişi, kadının saçından tuttu. Kadının çığlık seslerine çıktım. Baktığımda kadının saçından tutmuştu. Kadın, 'Yardım edin' diye bağırıyordu. Adam gittikten sonra baktım, kadın kanlar içindeydi" dedi.