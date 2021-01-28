Esenyurt'ta beş milyonluk cipleri böyle çaldılar

Sonrasında tornavida yardımı ile galerinin kapılarını açtı. Şüpheliler, 10 dakika içerisinde anahtarları da içerisinde bulunan ve toplam değeri 5 milyon lira olan iki cipi alarak olay yerinden uzaklaştı. Şüphelilerin cipleri götürme anları çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.