Esenyurt'ta babanın acı feryadı! Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor
ESENYURT'ta 4 yaşındaki çocuk evinin banyosunda fenalaştı. epilepsi krizi sonucu kalbi durduğu belirtilen Anıl Koparan, bölgede yaşanan kavgadaki yaralılara giden ambulansla hastaneye götürüldü.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Esenyurt’ta yaşandı. Bir iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralananlar için olay yerine ambulans çağrıldı.
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Bu sırada epilepsi krizi olduğu söylenilen 4 yaşındaki Anıl Koparan isimli çocuk, evinde banyoda bir anda fenalaştı.
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Bir süre nefes alamayan çocuğu, babası Abidin Koparan kucaklayarak dışarı çıktı. Acılı baba, olay yerine gelen ambulansa, “Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor” diyerek kucağındaki çocuğunu ambulansa teslim etti.
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Ambulansta ilk müdahalesi yapılan talihsiz çocuk hastaneye kaldırılırken Çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.
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