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Esenyurt'ta 8 kişi genç adamı önce dövdü sonra öldürdü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Esenyurt'ta 8 kişi genç adamı önce dövdü sonra öldürdü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

ESENYURT'ta 22 yaşındaki bir genç korkunç bir cinayete kurban gitti. 8 şahıs tarafından feci şekilde dövülen genç sonrasında bıçaklanarak öldürüldü. Polisin titiz çalışmasıyla yakalanan şahıslar cinayetin sebebini ifadelerinde itiraf etti.

Esenyurt'ta 8 kişi genç adamı önce dövdü sonra öldürdü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Olay, önceki gün saat 07.30 sıralarında Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 22 yaşındaki Muhammet Yasser’i arkadaşı evine çağırdı. Eve giren genç ile arkadaşı arasında tartışma çıktı.

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Esenyurt'ta 8 kişi genç adamı önce dövdü sonra öldürdü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Kavganın büyümesi üzerine şahıs ve 7 arkadaşı, Yasser’i darp etmeye başladı. Öldüresiye dövülen genç ardından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı. 

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Esenyurt'ta 8 kişi genç adamı önce dövdü sonra öldürdü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Olayın ardından ağır şekilde yaralanan genç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Muhammet Yasser, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Esenyurt'ta 8 kişi genç adamı önce dövdü sonra öldürdü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Olayın ardından evde inceleme yapan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, ölen gencin kimliğini tespit etti. 

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