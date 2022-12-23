Esenyurt'ta 8 kişi genç adamı önce dövdü sonra öldürdü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Olayın ardından ağır şekilde yaralanan genç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Muhammet Yasser, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.