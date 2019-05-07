Esenyurt'ta 2 pitbull köpeği kız çocuğuna saldırdı mahalleli çığlıklara koştu

Esenyurt'ta 2 pitbull köpeği kız çocuğuna saldırdı mahalleli çığlıklara koştu

ESENYURT'ta a 2 köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu kolundan yaralandı. Çocuğun sesini duyarak sokağa çıkan mahalleli çocuğu kurtarmak için seferber olurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta 2 pitbull köpeği kız çocuğuna saldırdı mahalleli çığlıklara koştu - Sayfa 1

Örnek Mahallesi'nde pazar akşamı saat 23.00 sıralarında arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki Saadet Demir sokakta bulunan pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Köpekler, can havliyle sokakta bulunan bir aracın altına saklanan küçük kızın vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdı. 

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Esenyurt'ta 2 pitbull köpeği kız çocuğuna saldırdı mahalleli çığlıklara koştu - Sayfa 2

Çocuğun çığlıklarını duyan mahalleli sokağa çıkarak, çocuğu köpeklerden kurtardı. Kolunda derin ısırık izi olan küçük kız, ambulansla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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Esenyurt'ta 2 pitbull köpeği kız çocuğuna saldırdı mahalleli çığlıklara koştu - Sayfa 3

Köpeklerin sahibi Sayinur Muştur ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Küçük kızın tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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Esenyurt'ta 2 pitbull köpeği kız çocuğuna saldırdı mahalleli çığlıklara koştu - Sayfa 4

Dehşet anları kamerada

Öte yandan köpeklerin saldırısına uğrayan küçük kızın sokakta bulunan aracın altına girmesi ve köpeklerden kurtulmaya çalışması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kamyonun altına giren kıza 2 köpek saldırıyor. 

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