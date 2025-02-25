Esenler'in serüveni hikayelerle hayat buldu
Esenler Belediyesi, yazar ve hikâyeci Cihan Aktaş tarafından Esenler’in bir köyden ilçeye dönüşüm sürecini, bölge sakinlerinin görüşleriyle zenginleştirerek kaleme aldığı “Rüzgârla İyi Geçinmek-Esenler’in Kuruluşu” ve “Sokaklar Unutmuyor- Esenler’in Hafızası” adlı eserlerin lansmanına ev sahipliği yaptı.
Esenler Belediyesi, yazar ve hikâyeci Cihan Aktaş’ın 7 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak Anadolu ve Balkanlar’dan göç alan Esenler’in kuruluş hikâyesini ele aldığı “Rüzgârla İyi Geçinmek- Esenler’in Kuruluşu” ve “Sokaklar Unutmuyor-Esenler’in Hafızası” adlı eserlerin lansmanına ev sahipliği yaptı. Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen kapsamlı çalışmalar, “Bir Şehrin İki Hikâyesi” başlığıyla düzenlenen lansmanda kamuoyuna tanıtıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Hümayun’da gerçekleşen lansmana, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler AK Parti İlçe Başkanı Emrullah Erkuş, yazarlar, gazeteciler, üç kuşak Esenler’de yaşayanlar ve eserlere katkı sunan Esenler sakinleri de katıldı.
ŞEHRİN KALBİNDE BİR YAŞAM MERKEZİ
Esenler Belediyesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi yayınları arasından okurla buluşan ve Esenler’i çeşitli fotoğraf kareleri ve insan hikâyeleriyle gözler önüne seren eserler hakkında konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Bugün Esenler için anlamlı bir gün. Bu şehrin mahallelerinin, caddelerinin ve sokaklarının ruhunu yazar Cihan Aktaş’ın kaleme aldığı “Rüzgârla İyi Geçinmek” ve “Sokaklar Unutmuyor” kitaplarımızı kamuoyunun beğenisine sunduk. Bizans, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’nde İstanbul’un lojistik ve tarım merkezi olan Esenler, günümüzde modernite ile gelenekselliği tek çatı altında yaşayan, her geçen gün kendini yenileyen, kentsel dönüşümle ihya ettiğimiz, şehrin kalbinde önemli bir yaşam merkezi.
Bizler şehre ve bu şehrin insanlarına dair çalışmalar üretirken, Esenler’imizin tarihi dokusunu, coğrafyasını, sakinlerini, hayat hikâyelerini kaleme alarak “Rüzgârla İyi Geçinmek” ve “Sokaklar Unutmuyor” eserlerini edebiyat dünyamıza kazandıran kıymetli yazarımız Cihan Aktaş’a teşekkür ediyorum” dedi.
KİTAP YENİ BİR UFUK AÇACAK
Her insanın bir hayat hikâyesi olduğunu ifade eden Göksu, “Şehirlerin de hikâyesi vardır. Bugün lansmanını yapmış olduğumuz her iki kitapta Esenler’in yazılmayan hikâyesini yapmıştır. İnanıyorum ki bu hikâyeyi çocuklarımız okuyacak. Yaşadıkları ve doğdukları bu şehrin hikâyesinin ne olduğunu, kendilerinin nerede yer alacaklarını belirleyecekler. Ufka ve geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecekler. Hikâyesi olan bir şehirde yaşıyorlar. Dünyanın en nadide şehri olan İstanbul’un bir parçasında var olmak ve hikâyesi olan bir şehirde yaşamanın özgürlüğüne, iç sevdasına tutulacaklarını düşünüyorum. Kitap yeni bir ufuk, yeni bir pencere açtı. Hayırlı olsun” dedi.