Esenler'in serüveni hikayelerle hayat buldu

KİTAP YENİ BİR UFUK AÇACAK

Her insanın bir hayat hikâyesi olduğunu ifade eden Göksu, “Şehirlerin de hikâyesi vardır. Bugün lansmanını yapmış olduğumuz her iki kitapta Esenler’in yazılmayan hikâyesini yapmıştır. İnanıyorum ki bu hikâyeyi çocuklarımız okuyacak. Yaşadıkları ve doğdukları bu şehrin hikâyesinin ne olduğunu, kendilerinin nerede yer alacaklarını belirleyecekler. Ufka ve geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecekler. Hikâyesi olan bir şehirde yaşıyorlar. Dünyanın en nadide şehri olan İstanbul’un bir parçasında var olmak ve hikâyesi olan bir şehirde yaşamanın özgürlüğüne, iç sevdasına tutulacaklarını düşünüyorum. Kitap yeni bir ufuk, yeni bir pencere açtı. Hayırlı olsun” dedi.