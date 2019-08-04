Eşek sırtında Süper Lig'den daha heyecanlı futbol maçı! Böylesi görülmedi
ANTALYA''nın Kumluca ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Karagöl Yayla Festivali'nde bir Yörük kültürü olan eşek sırtında futbol maçı yapıldı.
Kumluca ilçesinde izleyicilerin merakla izlediği eşek sırtında futbol maçı, eğlenceli anlara sahne oldu. Oyuncuların eşekten inmeden paslaşarak topu kaleye atmasını içeren maç ilgiyle izlendi.
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1’inin yürüdüğü 5'inin eşek sırtında olduğu 6 oyuncudan oluşan takımlar, kural gereği eşekten inmeden topu alıp, paslaşarak, kaleye gol atmak için mücadele etti.
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Maç öncesi 2 takım kurularak bayrak kapma yarışı düzenlenirken, yarışmada Karacaören Mahallesi Takımı birinci oldu.
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Kıran kırana geçen maç 5-5 sona erdi.
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