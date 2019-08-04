Eşek sırtında Süper Lig'den daha heyecanlı futbol maçı! Böylesi görülmedi

Eşek sırtında Süper Lig'den daha heyecanlı futbol maçı! Böylesi görülmedi

ANTALYA''nın Kumluca ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Karagöl Yayla Festivali'nde bir Yörük kültürü olan eşek sırtında futbol maçı yapıldı.

Eşek sırtında Süper Lig'den daha heyecanlı futbol maçı! Böylesi görülmedi - Sayfa 1

Kumluca ilçesinde izleyicilerin merakla izlediği eşek sırtında futbol maçı, eğlenceli anlara sahne oldu. Oyuncuların eşekten inmeden paslaşarak topu kaleye atmasını içeren maç ilgiyle izlendi.

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Eşek sırtında Süper Lig'den daha heyecanlı futbol maçı! Böylesi görülmedi - Sayfa 2

1’inin yürüdüğü 5'inin eşek sırtında olduğu 6 oyuncudan oluşan takımlar, kural gereği eşekten inmeden topu alıp, paslaşarak, kaleye gol atmak için mücadele etti. 

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Eşek sırtında Süper Lig'den daha heyecanlı futbol maçı! Böylesi görülmedi - Sayfa 3

Maç öncesi 2 takım kurularak bayrak kapma yarışı düzenlenirken, yarışmada Karacaören Mahallesi Takımı birinci oldu.

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Eşek sırtında Süper Lig'den daha heyecanlı futbol maçı! Böylesi görülmedi - Sayfa 4

Kıran kırana geçen maç 5-5 sona erdi.

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